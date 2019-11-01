СЕГОДНЯ 17:05 2019-11-01T17:43:21+03:00

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На Урале из-за непогоды грузовик застрял на трассе и заблокировал путь другим автомобилям. Вытаскивать большегруз пришлось сотрудникам ГИБДД и спасателям. Водитель не смог подняться вверх по дороге Тавда-Туринск. Владельцы застрявшего транспорта рассказали полицейским, что направлялись из Тавды в сторону Екатеринбурга колонной. На подъеме один из грузовиков не смог подняться в гору и его развернуло, в результате он перегородил проезжую часть.

- Накануне вечером, когда на Свердловскую область обрушился снегопад, в дежурную часть полиции города Тавды поступило сообщение о том, что грузовой автомобиль «МАН» из-за непогоды заблокировал дорогу. Своими силами мужчины справиться не смогли, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

Из-за застрявшего грузовика продолжить свой путь не могли больше сорока машин. Приехавшие на место госавтоинспекторы восстанавливали движение на региональной трассе «Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда» - сотрудники ГИБДД сдерживали транспорт на подъезде к участку дороги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/741487" frameborder="0"></iframe> Пожарные спасли фуру съехавшую в кювет.Видео ГИБДД Свердловской области

После расчистки снега и обработки противогололедными материалами специализированная техникой, водителям удалось преодолеть подъем. К двум часам ночи междугороднее сообщение было полностью восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU