На Урале из-за непогоды грузовик застрял на трассе и заблокировал путь другим автомобилям
На Урале из-за непогоды грузовик застрял на трассе и заблокировал путь другим автомобилям. Вытаскивать большегруз пришлось сотрудникам ГИБДД и спасателям. Водитель не смог подняться вверх по дороге Тавда-Туринск. Владельцы застрявшего транспорта рассказали полицейским, что направлялись из Тавды в сторону Екатеринбурга колонной. На подъеме один из грузовиков не смог подняться в гору и его развернуло, в результате он перегородил проезжую часть.
- Накануне вечером, когда на Свердловскую область обрушился снегопад, в дежурную часть полиции города Тавды поступило сообщение о том, что грузовой автомобиль «МАН» из-за непогоды заблокировал дорогу. Своими силами мужчины справиться не смогли, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.
Из-за застрявшего грузовика продолжить свой путь не могли больше сорока машин. Приехавшие на место госавтоинспекторы восстанавливали движение на региональной трассе «Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда» - сотрудники ГИБДД сдерживали транспорт на подъезде к участку дороги.
Пожарные спасли фуру съехавшую в кювет.Видео ГИБДД Свердловской области
После расчистки снега и обработки противогололедными материалами специализированная техникой, водителям удалось преодолеть подъем. К двум часам ночи междугороднее сообщение было полностью восстановлено.
ИСТОЧНИК KP.RU