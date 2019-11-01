2019-11-01T17:11:46+03:00
Общество

Парковку на Площади 1905 года под строительство ледового городка закроют в ноябре

Центральная елка будет работать с 27 декабря по 27 января
Алина СУРИНА
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Фото: проектная документацияФото: проектная документация
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Парковку на Площади 1905 года под строительство ледового городка закроют в ночь с 15 на 16 ноября. Центральная елка будет работать в этом году с 27 декабря по 27 января. Возможно, 2019-й станет последним годом, когда ледовый городок занимает главную площадь. В словам заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрия Баранова, в следующем году праздничная площадка может переехать в Исторический сквер.

- Отчасти и по этой причине хочется, чтобы проект, презентованный нам сегодня, запомнился на долгое время. В прошлом году ледовый городок посетили более 800 тысяч жителей и гостей Екатеринбурга, и мы уверены, что эта цифра - не предел, - отметил Дмитрий Баранов.

Как будет выглядеть городок, показали сегодня в администрации. Главной темой композиции станет празднование 200-летия открытия Антарктиды.

Главной темой ледового городка станет празднование 200-летия открытия Антарктиды.

На праздничной площадке возведут парусник, на котором первая русская антарктическая экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева открыла Антарктиду в 1820 году. Также на территории городка будут установлены информационные стенды с описанием подвига русских исследователей и историей открытия материка. В администрации даже обещают организовать встречи с участниками современных экспедиций в Антарктику в формате public talk.

На площади будет установлена искусственная ель. Согласно проекту горка в этом году будет в виде кита. Обещают, что количество горок для самых маленьких станет больше. На территории поставят фигуры пингвинов высотой до восьми метров. Часть проходов на площади будет оформлена в виде очертаний айсбергов.

Напомним, вчера стал известен подрядчик, который построит ледовый городок. Центральную площадь к Новому году украсит компания «Айс-проект 2000» за 24 миллиона 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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