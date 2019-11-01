2019-11-01T15:52:55+03:00
Общество

Похоронщики рассказали, во сколько обойдутся похороны босоного Тарзана

Сегодня стало известно о смерти бегуна Сергея Зобнина
Олег ГАЛИМОВ
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Сергею Зобнину было 63 годаСергею Зобнину было 63 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня появилась информация, что 18 октября в больнице № 23 Екатеринбурга скончался легендарный бегун Сергей Зобнин, известный как Тарзан. К сожалению, похоронить мужчину не кому и в этом случае он будет похоронен за счет государства как неопознанного.

Мы позвонили в муниципальную похоронную службу и выяснили, во сколько обойдутся похороны Сергея.

- Кремация, в случае если люди не придут на прощаение, обойдется в 16-17 тысяч рублей. Если в крематорий все же придут знакомые, чтобы проводить в последний путь, то это будет стоить 26 500 рублей. Похороны на кладбище обойдутся в 30-35 тысяч. Но для этого кто-то должен заняться оформлением свидетельства о смерти. Похоронить получится не раньше следующей среды, так как нужно еще время, чтобы выкопать могилу.

По нашей информации Сергей Зобнин умер в возрасте 63 лет от инсульта.

Если вы знали Сергея или являетесь его родственников, звоните в редакцию "КП-Екатеринбург" по номеру +7(343) 237-25-51.

ИСТОЧНИК KP.RU

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