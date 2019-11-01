2019-11-01T15:52:06+03:00
Экономика

ВТБ на Урале открыл счета эскроу на 310 млн рублей

Среди городов-лидеров, где счета открыты на наибольшую сумму – Екатеринбург, Челябинск, Сургут, Тюмень, Нефтеюганск
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ВТБ начал работать с эскроу-счетами в ноябре 2018 годаВТБ начал работать с эскроу-счетами в ноябре 2018 года
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ВТБ привлек на счета эскроу клиентов-физических лиц в Уральском федеральном округе более 310 млн рублей. Среди городов-лидеров, где счета открыты на наибольшую сумму – Екатеринбург, Челябинск, Сургут, Тюмень, Нефтеюганск.

По данным банка, Екатеринбург также вошел в число десяти самых активных городов России по работе с этим видом финансирования. В ТОП-3 входят Москва, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Общая сумма средств, размещенных на счетах эскроу клиентами ВТБ по всей стране, превышает 20 млрд рублей.

ВТБ начал работать с эскроу-счетами в ноябре 2018 года. С 1 июля 2019 года клиенты получили возможность открывать счета эскроу во всех регионах присутствия банка. Для их оформления был разработан удобный процесс: покупателю недвижимости достаточно иметь при себе только паспорт и договор участия в долевом строительстве, который клиент заключил с застройщиком. Процедура проводится в течение нескольких минут в присутствии дольщика. В октябре ВТБ раскрыл первые счета эскроу по двум объектам.

«ВТБ стремится развивать комфортный сервис как для клиентов, так и для партнеров банка. С каждым месяцем интерес к этому способу расчетов по договорам долевого участия растет, все больше людей узнают об эскроу, что стимулирует их к покупке недвижимости в строящихся объектах. В настоящее время в ВТБ средний чек счета эскроу среди физических лиц по России составляет 6,5 млн рублей. При этом в Москве и Московской области этот показатель превысил 9,1 млн рублей, в регионах – 2,2 млн рублей», — отметил Александр Ефремов, начальник управления сберегательных и комиссионных продуктов банка ВТБ.

Процесс оформления счетов эскроу защищает покупателя и гарантирует, что его деньги перечислятся застройщику только тогда, когда объект будет фактически достроен. До момента ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными дольщиком в банке. В случае если дом не достроен в срок, вложения возвращаются вкладчикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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