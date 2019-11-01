2019-11-01T15:53:03+03:00
Общество

Служебная собака Гроза помогла найти «запрещенку» в тагильской колонии

Неизвестный подложил возле забора сверток с телефонами, зарядными устройствами и батарейками
Юлия СТАЛИНА
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Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской областиФото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
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Служебная собака по кличке Гроза стала героем дня. Она помогла своему хозяину обнаружить партию «запрещенки» в исправительной колонии Нижнего Тагила. Во время обхода вокруг территории Гроза учуяла неладное и нашла два свертка возле забора.

- По прибытии в дежурную часть из свертков было изъято 8 сотовых телефонов, 4 зарядных устройств 4, 1 аккумуляторная батарея к телефону, 2 сим-карты, 2 гарнитуры, 4 провода USB, - сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что свертки могли подбросить кто-нибудь из бывших заключенных. Но пока проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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