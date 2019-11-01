Автоэкспедиция «Комсомольской правды» вернулась домой из двухдневного путешествия

СЕГОДНЯ 14:46 2019-11-01T14:49:58+03:00

Главная городская площадь Верхней Салды преобразилась ровно год назад: ее реконструировали по программе «Комфортная городская среда» Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Вторую половину последнего дня участники провели в Верхней Салде и осмотрели некоторые инфраструктурные объекты. Группу сопровождали Роман Симачевский, пресс-секретарь Администрации Верхнесалдинского городского округа и представитель пресс-службы «ВСМПО АВИСМА» Михаил Гордеев.

Горожане катаются на ледовой арене каждую среду и субботу, в остальные дни здесь тренируются хоккейные команды «ВСМПО АВИСМА»Фото: Алексей БУЛАТОВ

Направлений развития в Верхней Салде множество. «ВСМПО АВИСМА» создали в городе спортивный комплекс – стадион и ледовую арену, бассейн и тренажерный зал. Заниматься на этих объектах могут и сотрудники предприятия, и другие жители города. Также журналистам показали недавно открытую Школу №1 имени А.С. Пушкина, с которой градообразующее предприятие активно сотрудничает и вносит вклад в образование подрастающего поколения. В 2021 году в городе откроется обновленный колледж, где будут готовить специалистов для Корпорации «ВСМПО АВИСМА».

Школа №1 имени А.С.Пушкина есть зимний сад, кинозал в два этажа, а осенью проводятся балыФото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация города занимается комфортной городской средой. Несмотря на суровую погоду, которая резко изменилась за день, команда прогулялась по городской площади, которая ровно год назад была благоустроена и открыта заново. После площади журналисты и редакторы посмотрели благоустроенные дворы, обновленные по программе «Комфортная городская среда» и пообщались с жителями ближайших домов.

Последней точкой перед отъездом стала «Кофейня на Заводской», которую открыли в здании бывшего военкомата. Сейчас о прошлом этого здания ничего не напоминает, кофейня – это просто уютное пространство для общения. Здесь команда закупила провизию в дорогу и отправилась в обратный путь.

На следующий год в Верхней Салде запланировано благоустройство еще 9-ти дворовФото: Алексей БУЛАТОВ

На заметенной трассе скорости пришлось сбросить, потому что безопасность участников – основной принцип автоэкспедиции. От чрезвычайных ситуаций уберегли наши опытные водители и надежные Subaru. В заснеженный Екатеринбург колонна из четырех машин въехала уже около 20:00.

Посмотреть отчеты из двухдневного путешествия можно в социальных сетях по хэштегу #КПрулит, на сайте ural.kp.ru читайте, как началась экспедиция, что происходило во второй день, как команда снова ночевала без связи и попала на «ВСМПО АВИСМА».

ИСТОЧНИК KP.RU