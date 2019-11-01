2019-11-01T14:14:34+03:00
Общество

ВИЗ-Сталь провела месячник гражданской защиты

Месячник проводился по инициативе администрации Екатеринбурга на всех промышленных предприятиях города
Поделиться:
Учения на ВИЗ-СталиУчения на ВИЗ-Стали
Изменить размер текста:

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) завершился месячник гражданской защиты, направленный на поддержание готовности работников к действиям в случае внезапной угрозы или чрезвычайных ситуаций. Месячник проводился по инициативе администрации Екатеринбурга на всех промышленных предприятиях города, которым небезразличны вопросы безопасности работников.

На предприятии проверяли готовность аварийно-спасательных нештатных формирований предприятия к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Работники завода принимали участие в занятиях по использованию средств индивидуальной защиты, оказанию первой медицинской помощи. Проводилась проверка сирен, защитных сооружений, систем вентиляции и аварийного освещения.

Завершился месячник по гражданской защите учениями на участке по производству газа с привлечением аварийно-спасательного формирования «Огнеборец».

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Легенда бокса Рой Джонс-младший проведет боксерское шоу в Екатеринбурге
Разводов стало больше, а свадеб – меньше: опубликована статистика бракосочетаний в Свердловской области
Вывозят днем и ночью: в Екатеринбурге коммунальщики отчитались об уборке снега
«Должен был встретить жену»: в Екатеринбурге таинственно пропал мужчина со шрамом
В Екатеринбурге нашли тело женщины на козырьке подъезда
В Екатеринбурге появилась яблоневая аллея с космическими скамейками
Испорченный вечер за 12 тысяч: организаторы концерта Scorpions объяснили, почему обладатели VIP мест не увидели звезд
Пять современных пешеходных переходов через железнодорожные пути будет построено на СвЖД до конца 2019 года
Скандальный рэпер Face изменил программу выступления в Екатеринбурге, чтобы на концерт пришли школьники
После праздников в Екатеринбург придет потепление
Tele2 вышла на второе место по количеству базовых станций LTE в России
В Нижнем Тагиле школьникам подарили еще неделю каникул
Екатеринбурженка отсудила 340 тысяч за травмы в ДТП
Екатеринбуржца отправили на обязательные работы за долги по алиментам
Следят за ситуацией круглосуточно: свердловские спасатели объявили режим «повышенной готовности»
В центре Екатеринбурга перекрыли движение трамваев
Мэрия Нижнего Тагила наградила лучших тренеров
Снег в Екатеринбурге будут убирать круглосуточно