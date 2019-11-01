ВИЗ-Сталь провела месячник гражданской защиты

СЕГОДНЯ 14:14 2019-11-01T14:14:34+03:00

Месячник проводился по инициативе администрации Екатеринбурга на всех промышленных предприятиях города

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На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) завершился месячник гражданской защиты, направленный на поддержание готовности работников к действиям в случае внезапной угрозы или чрезвычайных ситуаций. Месячник проводился по инициативе администрации Екатеринбурга на всех промышленных предприятиях города, которым небезразличны вопросы безопасности работников.

На предприятии проверяли готовность аварийно-спасательных нештатных формирований предприятия к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Работники завода принимали участие в занятиях по использованию средств индивидуальной защиты, оказанию первой медицинской помощи. Проводилась проверка сирен, защитных сооружений, систем вентиляции и аварийного освещения.

Завершился месячник по гражданской защите учениями на участке по производству газа с привлечением аварийно-спасательного формирования «Огнеборец».