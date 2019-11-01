Легенда бокса Рой Джонс-младший проведет боксерское шоу в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 13:59 2019-11-01T13:59:18+03:00

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Известный боксер Рой Джонс — младший запустит в России серию турниров по профессиональному боксу. Две недели назад он зарегистрировал компанию Roy Jones Jr. boxing Russia и товарный знак на территории страны. Первый турнир легенды бокса пройдет уже седьмого декабря в Екатеринбурге.

- Планируется, что шоу можно будет увидеть только на платформе UFC Fight Pass, с которой боксер сотрудничает больше года, — в США турниры RJJ проводятся каждый месяц. Так что декабрьский турнир станет первым российским событием, которое покажут на популярном стриминговом сервисе. Будут ли проданы права на трансляцию кому-то из российских каналов, пока неизвестно, - рассказали в пресс-службе RCC Boxing promotions.

Кард турнира еще формируется, однако уже известно, что его возглавит бой российского тяжеловеса Алексея Егорова (9-0) и украинца Сергея Радченко (7-4).

ИСТОЧНИК KP.RU