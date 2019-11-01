Разводов стало больше, а свадеб – меньше: опубликована статистика бракосочетаний в Свердловской области

СЕГОДНЯ 13:43 2019-11-01T13:43:59+03:00

Статистика разводов обратная: их в регионе стало больше. В этом году с января по сентябрь развестись решили 15 260 пар, а за первые девять месяцев 2018-го свой брак расторгли 14 633 пары. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще два года назад ситуация была намного лучше

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Свердловчане стали реже жениться, об этом говорит неутешительная статистика Управления ЗАГС по Свердловской области. За девять месяцев 2019 года в Свердловской области было заключено 35 638 браков, а за аналогичный период 2018 года их было заключено почти на три тысячи больше — 38 475.

Статистика разводов обратная: их в регионе стало больше. В этом году с января по сентябрь развестись решили 15 260 пар, а за первые девять месяцев 2018-го свой брак расторгли 14 633 пары.

ИСТОЧНИК KP.RU