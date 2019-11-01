Вывозят днем и ночью: в Екатеринбурге коммунальщики отчитались об уборке снега

СЕГОДНЯ 13:28 2019-11-01T13:29:20+03:00

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Коммунальные службы продолжают бороться с последствиями снегопада в Екатеринбурге. Сегодня они отчитались о проделанной работе за сутки. Как сообщает департамент информационной политики мэрии, с улиц города вывезли 4376 тонн снега, на борьбу с непогодой ночью 1 ноября выехали 289 единиц техники и 114 рабочих.

- Одной из задач городских служб благоустройства остаётся борьба с наледью на проезжей части дорог, а также уборка и подсыпка тротуаров и пешеходных зон. В этой работе коммунальщики традиционно используют противогололёдный материал и мелкофракционный щебень, - сообщает ведомство.

Напомним, свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение. Режим «повышенной готовности» введен с 1 по 6 ноября. Синоптики пообещали метель и сильный ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU