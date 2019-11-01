2019-11-01T12:47:02+03:00
Общество

«Должен был встретить жену»: в Екатеринбурге таинственно пропал мужчина со шрамом

Олег Томин не выходит на связь с 28 октября
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Фото: "Лиза Алерт"Фото: "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге объявили поиски 54-летнего мужчины. Олег Томин пропал 28 октября в микрорайоне Заречный. В этот день мужчина вышел из дома по адресу улица Готвальда, 6 и больше на связь не выходил. Жена Олега забила тревогу и обратилась в полицию, а также к волонтерам «Лиза Алерт».

- 28 октября Олег должен был встретить жену с работы, но не встретил. Когда она вернулась домой, его там не было, на телефон не отвечает, - рассказали подробности в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Приметы Олега Томина:

Рост: 197 см.

Телосложение: полное

Цвет глаз: голубые

Волосы: тёмно-русые, с проседью

В день пропажи был одет ярко синюю куртку с капюшоном, черную толстовку, синие джинсы и черные кроссовки.

Особые приметы: шрам на левом плече

Если вы знаете, где находится Юрий Томин, сообщите о этом волонтерам «Лиза Алерт» по телефону:, 8-9506561131 (Юрий), 8-800-700-54-52 или спасателям на номер 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВИЗ-Сталь провела месячник гражданской защиты
Легенда бокса Рой Джонс-младший проведет боксерское шоу в Екатеринбурге
Разводов стало больше, а свадеб – меньше: опубликована статистика бракосочетаний в Свердловской области
Вывозят днем и ночью: в Екатеринбурге коммунальщики отчитались об уборке снега
В Екатеринбурге нашли тело женщины на козырьке подъезда
В Екатеринбурге появилась яблоневая аллея с космическими скамейками
Испорченный вечер за 12 тысяч: организаторы концерта Scorpions объяснили, почему обладатели VIP мест не увидели звезд
Пять современных пешеходных переходов через железнодорожные пути будет построено на СвЖД до конца 2019 года
Скандальный рэпер Face изменил программу выступления в Екатеринбурге, чтобы на концерт пришли школьники
После праздников в Екатеринбург придет потепление
Tele2 вышла на второе место по количеству базовых станций LTE в России
В Нижнем Тагиле школьникам подарили еще неделю каникул
Екатеринбурженка отсудила 340 тысяч за травмы в ДТП
Екатеринбуржца отправили на обязательные работы за долги по алиментам
Следят за ситуацией круглосуточно: свердловские спасатели объявили режим «повышенной готовности»
В центре Екатеринбурга перекрыли движение трамваев
Мэрия Нижнего Тагила наградила лучших тренеров
Снег в Екатеринбурге будут убирать круглосуточно