«Должен был встретить жену»: в Екатеринбурге таинственно пропал мужчина со шрамом
В Екатеринбурге объявили поиски 54-летнего мужчины. Олег Томин пропал 28 октября в микрорайоне Заречный. В этот день мужчина вышел из дома по адресу улица Готвальда, 6 и больше на связь не выходил. Жена Олега забила тревогу и обратилась в полицию, а также к волонтерам «Лиза Алерт».
- 28 октября Олег должен был встретить жену с работы, но не встретил. Когда она вернулась домой, его там не было, на телефон не отвечает, - рассказали подробности в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Приметы Олега Томина:
Рост: 197 см.
Телосложение: полное
Цвет глаз: голубые
Волосы: тёмно-русые, с проседью
В день пропажи был одет ярко синюю куртку с капюшоном, черную толстовку, синие джинсы и черные кроссовки.
Особые приметы: шрам на левом плече
Если вы знаете, где находится Юрий Томин, сообщите о этом волонтерам «Лиза Алерт» по телефону:, 8-9506561131 (Юрий), 8-800-700-54-52 или спасателям на номер 112.
ИСТОЧНИК KP.RU