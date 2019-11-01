«Должен был встретить жену»: в Екатеринбурге таинственно пропал мужчина со шрамом

СЕГОДНЯ 12:45 2019-11-01T12:47:02+03:00

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В Екатеринбурге объявили поиски 54-летнего мужчины. Олег Томин пропал 28 октября в микрорайоне Заречный. В этот день мужчина вышел из дома по адресу улица Готвальда, 6 и больше на связь не выходил. Жена Олега забила тревогу и обратилась в полицию, а также к волонтерам «Лиза Алерт».

- 28 октября Олег должен был встретить жену с работы, но не встретил. Когда она вернулась домой, его там не было, на телефон не отвечает, - рассказали подробности в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Приметы Олега Томина:

Рост: 197 см.

Телосложение: полное

Цвет глаз: голубые

Волосы: тёмно-русые, с проседью

В день пропажи был одет ярко синюю куртку с капюшоном, черную толстовку, синие джинсы и черные кроссовки.

Особые приметы: шрам на левом плече

Если вы знаете, где находится Юрий Томин, сообщите о этом волонтерам «Лиза Алерт» по телефону:, 8-9506561131 (Юрий), 8-800-700-54-52 или спасателям на номер 112.

ИСТОЧНИК KP.RU