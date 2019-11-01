В Екатеринбурге появилась яблоневая аллея с космическими скамейками

СЕГОДНЯ 12:08 2019-11-01T12:08:16+03:00

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1 ноября в Екатеринбурге открылось новое пространство для отдыха: яблоневая аллея в микрорайоне ЖБИ на улице 40-летия Комсомола, рядом с жилым комплексом «Восход». Ее обустройством занималась «Группа ЛСР», крупнейший застройщик региона (по данным ЕРЗ).

На аллее высажены яблони разных сортов и кустарники, поэтому уже следующей весной эта территория превратится в мини-сад. Тут установлены антивандальные скамейки космической формы, а также специальные эко-урны, которые помогают сразу сортировать мусор и не позволяют ему разлетаться даже при сильном ветре.

Фото: «Группа ЛСР»

Изюминкой аллеи стала гранитная стела, посвященная одновременно 100-летию комсомола, истории завода ЖБИ и людям, благодаря которым было построено предприятие, давшее начало массовой застройке города в 1957 году. Из изделий завода возведены огромные жилые микрорайоны: Комсомольский, Парковый, Юго-Западный, Ботанический, Синие камни.

Отметим, что и сегодня из продукции завода «Группа ЛСР» возводит дома по всему городу. Только они в корне отличаются от тех, что строились раньше, благодаря уникальной технологии бесшовного фасада.

Фото: «Группа ЛСР»

Аллея на ул. 40-летия Комсомола — это лишь начало преображения микрорайона ЖБИ. Уже через несколько лет рядом с ней появится новый жилой квартал, который кардинально изменит городское пространство.

— В прошлом году мы торжественно заложили первый камень этой аллеи и спустя год, как и обещали, открываем ее, — отметил Владимир Крицкий, генеральный директор «ЛСР. Недвижимость – Урал». — Пусть она увековечит славное комсомольское прошлое завода ЖБИ. Это наш подарок всем ветеранам завода и жителям микрорайона. Напомню, что ЖК «Восход» и аллея располагаются на месте бывшей насосной станции завода. И это лишь первый этап большой работы нашей компании по превращению очередной промзоны в комфортную для жизни территорию и снижению экологической нагрузки на микрорайон. В рамках масштабной реорганизации завода ЖБИ уже в следующем году мы приступим к освоению его неиспользуемых площадей и построим на их месте большой современный жилой квартал.