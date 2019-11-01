Пять современных пешеходных переходов через железнодорожные пути будет построено на СвЖД до конца 2019 года

СЕГОДНЯ 11:33 2019-11-01T11:33:15+03:00

Строительные работы вошли в активную стадию и завершатся до конца года

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На Свердловской железной дороге в 2019 году появится пять новых одноуровневых пешеходных переходов через пути на участках с интенсивным движением поездов. Строительные работы вошли в активную стадию и завершатся до конца года.

Переходы строятся за счет инвестиционной программы ОАО «РЖД» по предупреждению травматизма граждан на объектах транспортной инфраструктуры. Три – в Свердловской области: на станции Ревда, 2028 км станции Талица и на перегоне Кокшаровский – Камышлов. Еще два объекта – в черте города Перми (станция Левшино) и Тюмени (перегон Тюмень – Войновка).

Все новые переходы будут оборудованы световой и звуковой сигнализацией, резинокордовым настилом и системой освещения. Рядом обустроят накопительные площадки с направляющим ограждением, установят знаки безопасности.

СвЖД планомерно реализует комплекс мер по обеспечению безопасности на объектах железнодорожного транспорта. В прошлом году по инвестиционной программе ОАО «РЖД» были построены одноуровневые пешеходные переходы со звуковой и световой сигнализацией в черте Екатеринбурга (на перегонах Лечебный – Компрессорный и Уктус – Керамик) и на 2027 км станции Талица. В 2016-2017 годах шесть безопасных пешеходных переходов были обустроены на участках с интенсивным движением поездов в Екатеринбургском, Нижнетагильском и Пермском регионах СвЖД.

Кроме того, ежегодно на магистрали проводится ремонт и обновление пешеходных переходов, замена настилов, систем освещения на платформах станций и остановочных пунктах, вырубка кустарника в местах плохой видимости, установка предупреждающих плакатов и знаков безопасности.