Скандальный рэпер Face изменил программу выступления в Екатеринбурге, чтобы на концерт пришли школьники
Скандальный рэпер Face даст концерт в Екатеринбурге 15 ноября. Изначально на его концерт могли попасть только совершеннолетние. Но многочисленные просьбы поклонников снизить возрастной ценз, побудили музыканта внести изменения в программу, которая теперь соответствует возрастному ограничению 16+.
Организаторы концерта обращают внимание, что в случае, если посетитель мероприятия выглядит моложе, то нужно взять с собой документ, удостоверяющий личность. Если же поклоннику нет 16-ти лет, то посетить концерт можно в сопровождении родителей или законных представителей.
Face даст большой сольный концерт, где исполнит композиции с трех своих пластинок и покажет новое шоу, которое включает хит «Юморист».
ИСТОЧНИК KP.RU