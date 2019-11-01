2019-11-01T10:59:36+03:00
Звезды

Скандальный рэпер Face изменил программу выступления в Екатеринбурге, чтобы на концерт пришли школьники

Об этом его попросили поклонники
Лев ИСТОМИН
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Face. Фото: официальная группа музыканта в соцсети "ВКонтакте"Face. Фото: официальная группа музыканта в соцсети "ВКонтакте"
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Скандальный рэпер Face даст концерт в Екатеринбурге 15 ноября. Изначально на его концерт могли попасть только совершеннолетние. Но многочисленные просьбы поклонников снизить возрастной ценз, побудили музыканта внести изменения в программу, которая теперь соответствует возрастному ограничению 16+.

Организаторы концерта обращают внимание, что в случае, если посетитель мероприятия выглядит моложе, то нужно взять с собой документ, удостоверяющий личность. Если же поклоннику нет 16-ти лет, то посетить концерт можно в сопровождении родителей или законных представителей.

Face даст большой сольный концерт, где исполнит композиции с трех своих пластинок и покажет новое шоу, которое включает хит «Юморист».

ИСТОЧНИК KP.RU

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