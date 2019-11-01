2019-11-01T10:33:57+03:00
Общество

После праздников в Екатеринбург придет потепление

Плюсовые температуры будут даже ночью
Лев ИСТОМИН
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Зима в Екатеринбурге в этом году началась на месяц раньшеЗима в Екатеринбурге в этом году началась на месяц раньшеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбург после Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, придет потепление. Плюсовые температуры будут держаться в городе даже ночью.

Во вторник, 5 ноября, столбики термометров днем и ночью столбики термометров будут держаться на отметке в +2 градуса, ожидаются снегопады.

В среду, 6 ноября, температура воздуха днем и ночью прогреется до +3 градусов, снегопады в уральской столице продолжатся.

В четверг, 7 ноября, снег продолжит идти, днем будет +3, а ночью похолодает до 0 градусов.

В пятницу, 8 ноября, в Екатеринбург вернутся холода: днем – 1, а ночью столбики термометров опустятся до -6 градусов. В последующие дня отрицательные значения сохранятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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