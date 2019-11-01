После праздников в Екатеринбург придет потепление
В Екатеринбург после Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, придет потепление. Плюсовые температуры будут держаться в городе даже ночью.
Во вторник, 5 ноября, столбики термометров днем и ночью столбики термометров будут держаться на отметке в +2 градуса, ожидаются снегопады.
В среду, 6 ноября, температура воздуха днем и ночью прогреется до +3 градусов, снегопады в уральской столице продолжатся.
В четверг, 7 ноября, снег продолжит идти, днем будет +3, а ночью похолодает до 0 градусов.
В пятницу, 8 ноября, в Екатеринбург вернутся холода: днем – 1, а ночью столбики термометров опустятся до -6 градусов. В последующие дня отрицательные значения сохранятся.
ИСТОЧНИК KP.RU