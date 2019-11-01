Екатеринбурженка отсудила 340 тысяч за травмы в ДТП

СЕГОДНЯ 08:35 2019-11-01T08:35:47+03:00

Из-за аварии спустя несколько месяцев она все равно испытывала стресс, когда садилась за руль Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Екатеринбурженка отсудила 347 тысяч рублей у водителя, из-за которого попала в ДТП и получила травмы. Авария случилась летом этого года. Водитель «Лады» должен был уступить девушке, которая ехала на Volkswagen, дорогу, но не сделал этого. Тогда виновника оштрафовали на тысячу рублей.

- После медицинского заключения выяснилось, что в ДТП девушка получила повреждение связок шеи и несколько синяков на правом колене, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Из-за этого она испытала физические и нравственные страдания.

Из-за стресса и переживаний она не могла полноценно вести привычный образ жизни, а отсутствие автомобиля лишило ее мобильности, которая очень нужна в ее профессии ландшафтного дизайнера.

Даже несмотря на то, что с момента аварии прошло три месяца, истец по-прежнему испытывает стресс при вождении автомобиля. В итоге, суд обязал виновника выплатить девушке 347 тысяч рублей в качестве морального вреда и материального ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU