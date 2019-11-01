Екатеринбуржца отправили на обязательные работы за долги по алиментам

СЕГОДНЯ 08:18 2019-11-01T08:18:49+03:00

Он накопил около 50 тысяч рублей

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Екатеринбуржцу назначили 100 часов обязательных работ из-за того, что он накопил 50 тысяч рублей в качестве долгов по алиментам.

- Мужчина недавно устроился на работу по материально-технической части, но выплачивать деньги своему восьмилетнему сыну не хотел, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

В связи с этим, суд решил отправить его на обязательные работы. Возможно, после этого должник погасит всю сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU