2019-11-01T08:05:51+03:00
Общество

Следят за ситуацией круглосуточно: свердловские спасатели объявили режим «повышенной готовности»

Группы оперативного реагирования готовы выехать на место ЧП в любую секунду
Мария Трапезникова
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Спасатели готовы выехать на место ЧП в любую секундуСпасатели готовы выехать на место ЧП в любую секундуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Все подразделения свердловских спасателей МЧС в период с 9:00 1 ноября до 9:00 5 ноября приведены в режим «повышенной готовности» в связи с жуткой непогодой, которая накрыла Урал. Также созданы специальные оперативные группы для экстренного выезда на место возможных ЧП.

- На территории муниципальных образования организован мониторинг бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения населения, проведены проверки оборудования, которое понадобится, если вдруг произойдут аварии, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Под особым контролем у спасателей – места, где будут проводиться праздники, а также жилые дома. Мониторинг ситуации осуществляется круглосуточно.

В мэрии Екатеринбурга также рассказали, что дорожные службы в период сильных метелей и снегопадов тоже будут работать в круглосуточном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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