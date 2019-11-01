Следят за ситуацией круглосуточно: свердловские спасатели объявили режим «повышенной готовности»
Все подразделения свердловских спасателей МЧС в период с 9:00 1 ноября до 9:00 5 ноября приведены в режим «повышенной готовности» в связи с жуткой непогодой, которая накрыла Урал. Также созданы специальные оперативные группы для экстренного выезда на место возможных ЧП.
- На территории муниципальных образования организован мониторинг бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения населения, проведены проверки оборудования, которое понадобится, если вдруг произойдут аварии, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Под особым контролем у спасателей – места, где будут проводиться праздники, а также жилые дома. Мониторинг ситуации осуществляется круглосуточно.
В мэрии Екатеринбурга также рассказали, что дорожные службы в период сильных метелей и снегопадов тоже будут работать в круглосуточном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU