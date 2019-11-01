В центре Екатеринбурга перекрыли движение трамваев

СЕГОДНЯ 07:17 2019-11-01T07:18:26+03:00

В салоне одного из вагонов обнаружили подозрительный предмет

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Этим утром на перекрестке улиц Радищева и Московская перекрыли движение трамваев, из-за чего людям пришлось идти до работы пешком. По словам очевидцев, в салоне одного из вагонов обнаружили подозрительный бесхозный предмет.

В диспетчерской службе ТТУ «Гортранс» рассказали, что инцидент действительно произошел, но около 7:00. На место выезжали спецслужбы, но ничего опасного не нашли.

Сейчас, по словам диспетчеров, движение трамваев на этом участке возобновлено.

ИСТОЧНИК KP.RU