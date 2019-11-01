В центре Екатеринбурга перекрыли движение трамваев
В салоне одного из вагонов обнаружили подозрительный предмет
В вагоне нашли бесхозный предметФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
Этим утром на перекрестке улиц Радищева и Московская перекрыли движение трамваев, из-за чего людям пришлось идти до работы пешком. По словам очевидцев, в салоне одного из вагонов обнаружили подозрительный бесхозный предмет.
В диспетчерской службе ТТУ «Гортранс» рассказали, что инцидент действительно произошел, но около 7:00. На место выезжали спецслужбы, но ничего опасного не нашли.
Сейчас, по словам диспетчеров, движение трамваев на этом участке возобновлено.
ИСТОЧНИК KP.RU