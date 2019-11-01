Мэрия Нижнего Тагила наградила лучших тренеров
Накануне в администрации Нижнего Тагила состоялось торжественное награждение лучших тренеров. Поздравлял победителей глава города Владислав Пинаев, он же вручил всем памятные кубки, грамоты и дипломы.
- Всего в профессиональном соревновании приняли участие 47 тренеров из 16 спортивных школ. Первое место заняла Ольга Гвоздева, тренер по гребному слалому, - рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Второе и третье места заняли Дмитрий Едомин, тренер по прыжкам на лыжах с трамплина, и Светлана Насырова, инструктор по плаванью.
- Глава города поблагодарил участников встречи за работу и подчеркнул, что тренер является для ребенка вторым родителем, который не только привьет воспитаннику необходимые навыки и умения, но и повлияет на его нравственное воспитание, - добавили в мэрии.
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
ИСТОЧНИК KP.RU