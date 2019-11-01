Мэрия Нижнего Тагила наградила лучших тренеров

СЕГОДНЯ 06:50 2019-11-01T06:50:50+03:00

Всего в профессиональном соревновании приняли участие 47 человек

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Накануне в администрации Нижнего Тагила состоялось торжественное награждение лучших тренеров. Поздравлял победителей глава города Владислав Пинаев, он же вручил всем памятные кубки, грамоты и дипломы.

- Всего в профессиональном соревновании приняли участие 47 тренеров из 16 спортивных школ. Первое место заняла Ольга Гвоздева, тренер по гребному слалому, - рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Второе и третье места заняли Дмитрий Едомин, тренер по прыжкам на лыжах с трамплина, и Светлана Насырова, инструктор по плаванью.

- Глава города поблагодарил участников встречи за работу и подчеркнул, что тренер является для ребенка вторым родителем, который не только привьет воспитаннику необходимые навыки и умения, но и повлияет на его нравственное воспитание, - добавили в мэрии.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

ИСТОЧНИК KP.RU