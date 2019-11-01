Снег в Екатеринбурге будут убирать круглосуточно

СЕГОДНЯ 06:28 2019-11-01T06:28:32+03:00

На тропу войны с гололедом и непогодой вышли сотни спецмашин и бригад коммунальщиков

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В Екатеринбурге планируется ввести круглосуточный режим уборки снега. Напомним, что в каждом районе городе сейчас дороги расчищают больше 200 единиц спецтехники.

- В связи с обильным снегопадом в городе сложилась достаточно тяжелая дорожная ситуация, - отметил первый замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик.

И правда, накануне вечером город встал в 10-бальные пробки. Люди по полчаса стояли на остановке и мерзли, а переполненные автобусы не двигались с места.

Накануне утром коммунальщики расчистили дороги и посыпали их песком и солью, чтобы не скользили. Особое внимание уделялось уборке центральных улиц – Ленина, Первомайской, Карла Либкнехта.

- Необходимо синхронизировать работу всех служб, задействованных в уборке снега: каждый должен знать свои обязанности и согласовывать их с другими, - цитирует администрация слова Тамары Благодатковой, председателя комитета благоустройства.

Ковальчик поручил коммунальщикам расчистить остановки и тротуары, чтобы люди с утра смогли безопасно добраться до работы. Не смотря на погоду, ни один маршрут общественного транспорта не был снял с расписания.

- Перед коммунальщиками за пятницу и выходные максимально привести город в порядок перед праздником 4 ноября, - заключили в мэрии. – Особое внимание следует обратить на маршруты общественного транспорта, гостевые маршруты, а также подъезды к больницам и детсадам.

ИСТОЧНИК KP.RU