2019-10-31T20:05:08+03:00
Спорт

Первая победа после семи поражений: «Автомобилист» выиграли казахстанский «Барыс»

«Шоферы» забили победную шайбу в овертайме
Алина СУРИНА
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"Автомобилист" прервали серию поражений"Автомобилист" прервали серию пораженийФото: Алексей БУЛАТОВ
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«Автомобилист» сегодня, после семи поражений подряд, выиграли «Барыс». «Шоферы» забили победную шайбу в овертайме. Наши хоккеисты сейчас продолжают выездную серию. Сегодня они играли в Нур-Султане.

«Автомобилист» сегодня открыли счет в середине первого периода. Шайбу забросил Джефф Плэтт. У «Автомобилиста» было ещё как минимум два удачных момента. Но в итоге первый период так и завершился со счётом 0:1.

На шестой минуте второго периода казахи сравняли счет. Но наши хоккеисты были в большинстве и вскоре Брукс Мэйсек забил вторую шайбу.

На первой же минуте третьего периода «Барыс» во второй раз в матче сравнял счёт. После этого на лёд вышел Павел Дацюк, который ловко отправил свою первую шайбу в сезоне под перекладину. Третий гол «Автомобилиста».

Сразу после этого в меньшинстве оказались и гости. «Шоферы» выстояли, но за пять минут до конца матча казахстанцы всё же пробили ворота Коваржа. Последние минуты соперники провели в борьбе, но счет остался равным. Игра дошла до овертайма.

На первой минуте овертайма после неудачной атаки «Барыса» гости перехватили шайбу, Найджел Доус вышел один на один с вратарём и забросил победную шайбу в ворота своей бывшей команды.

«Автомобилист» победил со счётом 4:3 в овертайме, завершил свою серию поражений и поднялся на 10-е место в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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