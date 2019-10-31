2019-10-31T19:09:27+03:00
Экономика

«Группа ЛСР» предложила эффективный способ реализации жилищного Нацпроекта в Екатеринбурге

Основные цели Нацпроекта: к 2024 году обеспечить население доступным жильем и значительно - до 120 млн кв. м в год по стране - увеличить объемы жилищного строительства
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Максим ПучковМаксим Пучков
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31 октября в ходе круглого стола на международном строительном форуме 100+ Forum Russia в Екатеринбурге «Группа ЛСР» предложила ряд механизмов, которые позволят органам власти решить в Свердловской области задачи, сформулированные в Национальном проекте «Жилье и городская среда». Основные цели Нацпроекта: к 2024 году обеспечить население доступным жильем и значительно - до 120 млн кв. м в год по стране - увеличить объемы жилищного строительства.

Сейчас в России возводится почти на 40 млн кв. м меньше. Конкретно в Свердловской области на 1 октября 2019 года в стройке, по данным Единого ресурса застройщиков, находится 4,4 млн квадратов. Для совершения значимого скачка предложено сконцентрироваться на возведении жилья с применением индустриальной технологии, которая позволяет не только повысить скорость строительства, но и снизить цену квадратного метра для его дальнейшей успешной реализации.

— Построить 25-этажную «свечку» из монолита можно за 24 месяца, а из сборного железобетона — за 17 месяцев, — привел пример в ходе доклада Евгений Буженинов, генеральный директор «ЛСР. Строительство – Урал». — Экономия затрат для девелопера за 7 месяцев составляет 62,7 млн рублей. Благодаря тому, что дом строится быстро, у девелопера есть возможность продавать квартиры по цене на 15% ниже рыночной. Если средняя цена за квадратный метр жилья по Екатеринбургу — от 72 тысячи рублей, то у «Группы ЛСР» — от 63 тысяч.

Еще одним преимуществом индустриального домостроения докладчик назвал производство изделий в заводских условиях, что сказывается на качестве возводимого жилья. Все конструкции поставляются на стройплощадку полностью готовые к монтажу, с заданной проектной прочностью, так как они произведены на высокотехнологичном, автоматизированном оборудовании завода ЖБИ.

— На сегодняшний день в России, — продолжил Евгений Буженинов, — насчитывается около 200 предприятий ДСК или 2000 заводов КПД, которые, по информации министерства строительства РФ, требуют вложений в модернизацию более 200 млрд рублей. Хотелось бы подчеркнуть, что завод ЖБИ в Екатеринбурге с полным циклом производства изделий модернизирован за счет средств частного инвестора — «Группы ЛСР» — и не требует никаких дополнительных вложений. Это единственное предприятие в регионе, позволяющее производить изделия для сборного домостроения с применением технологии бесшовного фасада. На сегодняшний день свободная мощность завода — 89 тысяч кв. м жилья в год.

Преимущества индустриального домостроения и его перспективы отметили и другие участники круглого стола.

Евгений Буженинов

Евгений Буженинов

Для выполнения целей Нацпроекта только в Свердловской области необходимо увеличить количество строящегося жилья на 30%, — уточнил Максим Пучков, заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. — Такое возможно только с помощью сборного домостроения, развития производства. Исключительно индустриальная технология позволяет строить быстро, демонстрируя при этом хорошее качество.

Внешне сборный дом невозможно отличить от монолитного, — рассказал Кирилл Пернаткин, архитектор. — Архитектурные возможности сегодня безграничны. В Европе до 70% строящегося жилья приходится на долю индустриального домостроения. Европейцы давно поняли, что производство изделий в заводских условиях существенно ускоряет процесс строительства, позволяя возводить дом при любых погодных условиях и минимизируя человеческий фактор на стройке.

— Правительство европейских стран инвестирует огромные средства в развитие индустриального домостроения. А в Екатеринбурге нет необходимости вкладывать средства в модернизацию завода ЖБИ. Это уже сделано, — заключил Евгений Буженинов.

«Группа ЛСР» по итогам круглого стола предложила ряд механизмов использования свободной мощности завода ЖБИ для реализации Национального проекта РФ «Жилье и городская среда»:

- предоставление льгот объектам Национального проекта при оплате за технологическое присоединение;

- пересмотр нормативов потребления энергоресурсов;

- снижение ставки налога на прибыль предприятий;

- предоставление субсидии из бюджетов разных уровней;

- льготные условия предоставления земельных участков;

- создание муниципального фонда земельных участков для объектов Нацпроекта;

- создание государственных и муниципальных фондов арендного жилья.

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