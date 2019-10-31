2019-10-31T19:00:41+03:00
Общество

Екатеринбуржские автоинспекторы проверят водителей на алкоголь и наличие прав

Рейд будет проходить в выходные дни
Алина СУРИНА
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Сотрудники ГИБДД в выходные будут патрулировать дорогиСотрудники ГИБДД в выходные будут патрулировать дорогиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбуржские автоинспекторы проверят водителей на алкоголь и наличие прав. Рейд будет проходить в выходные дни с 1 по 4 ноября. За прошедшие выходные дни, задержаны 23 водителя, которые управляли автомобилями в состоянии опьянения. Кроме того автоинспекторами были остановлены 22 человека, которые никогда не получали водительские права. 17 человек за выходные отказали проходить тест на алкоголь.

- В отношении 2 человек возбуждены уголовные дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», санкция данной статьи предусматривает ответственность для водителя вплоть до лишения свободы на срок до двух лет, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

По словам автоинспекторов количество ДТП выросли на 13,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 41 аварии участником становились пьяные водители. 6 человек погибли, 58 человек получили травмы различной степени тяжести.

В ГИБДД напоминают, что сообщать о нетрезвых водителях, управляющих транспортными средствами, можно по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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