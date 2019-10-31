СЕГОДНЯ 18:33 2019-10-31T18:33:58+03:00

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На Урале мужчина отправится в тюрьму из-за попытки уехать домой на чужом автомобиле. Об этом рассказали в полиции Серова. Уралец напился, отмечая полученный аванс в прошлую субботу, и не смог вызвать такси до дома. Сначала он сел в один чужой припаркованный автомобиль, но не смог его завести. Тогда он, забрав ценные вещи из машины, дотолкал ее до соседнего двора и пересел в другой чужой автомобиль. Так его и застали полицейские, к которым, заметив пропажу, обратился владелец первой машины.

- В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что возле дома № 152 на улице Ленина неизвестный неправомерно завладел автомобилем ВАЗ – 2107 белого цвета. Подъехав к указанному адресу, стражи порядка усадили потерпевшего в служебный автомобиль и приступили к розыскным мероприятиям. Обследуя улицы города, разыскиваемый автомобиль и подозреваемый были обнаружены через два квартала от места совершения угона машины на той же улице Ленина, - рассказали в МО МВД России «Серовский».

Мужчина ранее неоднократно был судим за кражи, грабежи и преступления против жизни и здоровья. За два месяца до попытки угона он освободился из мест лишения свободы. Сейчас уралец находится под стражей и ждет суда.

ИСТОЧНИК KP.RU