2019-10-31T18:05:40+03:00
Общество

Не доехала до магазинов: в Екатеринбурге задержали 620 тонн мороженой рыбы

Перевозчики нарушили температурный режим
Алина СУРИНА
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Магазины остались без рыбыМагазины остались без рыбыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге задержали 620 тонн мороженой рыбы. Перевозчики нарушили температурный режим. Об это рассказали в Россельхознадзоре Свердловской области. Теперь пока рыба не пройдет проверку, в магазины она не поступит. 31 железнодорожный контейнер будут хранить на складах.

- На момент осмотра инспекторами продукции температура в толще рыбы составляла от -5,4 до -11,6 градусов. Это является нарушением требований технических регламентов, - рассказали в Россельхознадзоре Свердловской области.

Управление Россельхознадзора выдало собственнику груза предписание направить рыбу на исследование в лабораторию для подтверждения качества и безопасности продукции. В Екатеринбург груз прибыл из Приморского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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