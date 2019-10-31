Не доехала до магазинов: в Екатеринбурге задержали 620 тонн мороженой рыбы
В Екатеринбурге задержали 620 тонн мороженой рыбы. Перевозчики нарушили температурный режим. Об это рассказали в Россельхознадзоре Свердловской области. Теперь пока рыба не пройдет проверку, в магазины она не поступит. 31 железнодорожный контейнер будут хранить на складах.
- На момент осмотра инспекторами продукции температура в толще рыбы составляла от -5,4 до -11,6 градусов. Это является нарушением требований технических регламентов, - рассказали в Россельхознадзоре Свердловской области.
Управление Россельхознадзора выдало собственнику груза предписание направить рыбу на исследование в лабораторию для подтверждения качества и безопасности продукции. В Екатеринбург груз прибыл из Приморского края.
ИСТОЧНИК KP.RU