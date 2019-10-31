Подавайте личный пример: памятка по безопасности для детей и родителей

СЕГОДНЯ 17:53 2019-10-31T17:53:27+03:00

Публикуем простые советы, которые могут спасти жизнь ребенку

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Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга подготовила памятку для родителей, в которых указала несколько простых правил поведения. Эти советы дети знают раннего детства, но часто попадают в неприятности из-за несоблюдения элементарных правил безопасности.

Помните!

Не допускается нахождение детей в возрасте до 16 лет ночью (с 23 вечера до 6 часов утра местного времени в период с 1 мая по 30 сентября включительно, и с 22 до 6 часов в период с 1 октября по 30 апреля включительно) в общественных местах без сопровождения родителей и иных уполномоченных лиц.

Отправляясь куда-либо с ребенком, заранее договоритесь с ним о месте встречи, на случай если ребенок потеряется

Расскажите ребенку об опасности общения с незнакомыми людьми;

Обеспечьте занятость детей организованными формами отдыха

Расскажите ребенку о правилах пожарной безопасности и обращения с электроприборами

Выучите с ребенком номера телефонов экстренных служб.

Объясните ребенку, что небезопасное поведение в сети Интернет может нанести вред и ему, родным и близким людям. Чтобы обезопасить себя нужно серьезно отнестись к проблеме безопасности в интернете и соблюдать простые правила:

- использовать всегда индивидуальные и сложные пароли, состоящие из букв, цифр и специальных символов.

- никому не передавать свои конфиденциальные данные (логин, пароль), свидетельство о рождении, паспортные данные, адрес и прописку, реквизиты пластиковых карт и даже фотографии.

- не копировать и не размещать на своей странице в сети интернет какую-либо информацию, направленную на возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение достоинства человека

Объясните детям:

- нужно обязательно сообщать взрослым о преследовании в сети Интернет, чтобы вместе принять решение об обращении в полицию. Нельзя переживать в тайне от родителей такие ситуации.

- нельзя принимать участие в интернет-кампаниях против кого-либо. Достойное поведение в сети является главной защитой и гарантом вашего спокойствия.

- родители должны быть в курсе всех действий в сети, связанных с онлайн-платежами. Только взрослые могут быстро отменить ошибочный или неправильный платеж и обратиться в полицию в случае мошенничества.

- нужно быть бдительным так же, как и в реальной жизни. Незнакомец – каждый, кого вы не знаете лично. Не доверяйте интернет-знакомствам! Заметили что-то подозрительное - нужно прекратить общение, не вступать в диалог, заблокировать неприятного собеседника и сообщить родителям об этом факте.

ИСТОЧНИК KP.RU