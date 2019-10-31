2019-10-31T17:42:10+03:00
Общество

Депутата из Екатеринбурга, которого повторно отправили в военкомат, отказались забирать в армию

Сейчас он требует объяснений от областного прокурора
Алина СУРИНА
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Фото: Андрей Пирожков в FacebookФото: Андрей Пирожков в Facebook
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Депутата Андрея Пирожкова из Екатеринбурга, которого повторно отправили в военкомат, отказались забирать в армию. Ранее, в прокуратуре сказали, что есть все шансы полагать, что депутат незаконно уклонялся от призыва в армию. Молодому человеку в военкомате сегодня утром сказали, что его никто не ждет. Сейчас политик ждет объяснений от областного прокурора.

- Сегодня утром военный комиссар Свердловской области отказался забирать меня в армию. Жду разъяснений от прокурора области С.А. Охлопкова по поводу ложной информации о моем уклонении, указанной в «пресс-релизе» прокуратуры, - рассказал Андрей Пирожков на своей странице в Facebook.

Напомним, молодой политик не проходил службу по состоянию здоровья. Андрей Пирожков рассказал, что военный билет у него есть уже как год. Молодой человек ограничено годен к военной службе и зачислен в запас Вооруженных сил РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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