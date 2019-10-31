«В первый раз видят снег»: Екатеринбург встал в десятибалльные пробки
Екатеринбург сегодня вечером встал в десятибалльную пробку. Из-за снегопада водители едут медленно. На дорогах около десятка ДТП. Об этом сообщает сервис Яндекс.Пробки. Горожане жалуются, что все как будто в первый раз увидели снег.
- Я ждала автобус в Берёзовский полчаса. А народу много. И теперь просто вся эта толпа в одном маленьком автобусе. Люди как первый раз увидели снег. Каждый божий год одно и то же, - рассказала наша читательница, Мария.
И как всегда горожане развлекаются, публикуя сообщения в сервисе Яндекс.Пробки. Например, поздравляют с Новым Годом и предлагают поиграть во время пробки в снежки.
Фото: Яндекс.Пробки
Фото: Яндекс.Пробки
Фото: Яндекс.Пробки
На борьбу с непогодой сегодня выехали больше 200 спецмашин. Они займутся уборкой тротуаров и проезжей части от снега. Бригады будут работать круглосуточно.
Сотрудники ГИБДД просят водителей быть предельно внимательными за рулем, быстро не ездить и экстренно не тормозить. А еще соблюдать дистанцию.
Напомним, спасатели МЧС продлили штормовое предупреждение до 1 ноября. Синоптики сегодня и завтра обещают сильные метели и порывистый ветер.
ИСТОЧНИК KP.RU