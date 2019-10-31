2019-10-31T17:30:10+03:00
Общество

«В первый раз видят снег»: Екатеринбург встал в десятибалльные пробки

Из-за снегопада водители едут медленно
Алина СУРИНА
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Фото: Яндекс.ПробкиФото: Яндекс.Пробки
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Екатеринбург сегодня вечером встал в десятибалльную пробку. Из-за снегопада водители едут медленно. На дорогах около десятка ДТП. Об этом сообщает сервис Яндекс.Пробки. Горожане жалуются, что все как будто в первый раз увидели снег.

- Я ждала автобус в Берёзовский полчаса. А народу много. И теперь просто вся эта толпа в одном маленьком автобусе. Люди как первый раз увидели снег. Каждый божий год одно и то же, - рассказала наша читательница, Мария.

И как всегда горожане развлекаются, публикуя сообщения в сервисе Яндекс.Пробки. Например, поздравляют с Новым Годом и предлагают поиграть во время пробки в снежки.

Фото: Яндекс.Пробки

Фото: Яндекс.Пробки

Фото: Яндекс.Пробки

Фото: Яндекс.Пробки

Фото: Яндекс.Пробки

Фото: Яндекс.Пробки

На борьбу с непогодой сегодня выехали больше 200 спецмашин. Они займутся уборкой тротуаров и проезжей части от снега. Бригады будут работать круглосуточно.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть предельно внимательными за рулем, быстро не ездить и экстренно не тормозить. А еще соблюдать дистанцию.

Напомним, спасатели МЧС продлили штормовое предупреждение до 1 ноября. Синоптики сегодня и завтра обещают сильные метели и порывистый ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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