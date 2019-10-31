2019-10-31T15:58:01+03:00
Общество

Волонтеры ВИЗ-Стали помогли центру реабилитации животных

Волонтеры ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) провели среди заводчан акцию по сбору макулатуры
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Сбор макулатурыСбор макулатуры
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Волонтеры ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) провели среди заводчан акцию по сбору макулатуры. Все вырученные средства от сдачи вторсырья в переработку они направили в центр реабилитации попавших в беду животных для приобретения кормов и медикаментов.

Благотворительная акция

Благотворительная акция

Центр действует на базе Уральского государственного аграрного университета и является учебной базой для будущих ветеринаров, которые в сотрудничестве с волонтерами помогают бездомным и больным животным. Их кормят, выгуливают, лечат, а затем передают в добрые руки новым хозяевам.

Сбор макулатуры с целью оказания помощи бездомным и больным животным заводские волонтеры будут проводить регулярно. Следующая акция пройдет в ноябре.

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