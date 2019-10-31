Евгений Куйвашев: уральские города мы развиваем вместе с их жителями

СЕГОДНЯ 15:40 2019-10-31T15:40:00+03:00

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В последний день октября в Екатеринбурге стартовала работа Всемирного дня городов под эгидой ООН-Хабибат. Мероприятия проводят одновременно с международным форумом высотного и уникального строительство 100+ Forum Russia.

На Всемирный день городов в уральскую столицу приехали заместитель генерального секретаря ООН Маймуна Шариф, министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. На мероприятия приехали больше 10 тысяч гостей из 45 стран.

Гости поблагодарили свердловского губернатора Евгения Куйвашева и главу Екатеринбурга Александра Высокинского за хорошую подготовку мероприятий и деятельность в рамках стратегии ООН по развитию города и региона в целом.

В приветственном слове глава региона рассказал о значимости постоянного диалога власти, общественности, ученых, представителей бизнеса по вопросам улучшения качества жизни уральцев.

- Сегодня мы вместе со всем миром решаем глобальные задачи в сфере урбанистики. Важно, что разработка проектов развития городских пространств строится на основе мнения жителей муниципалитетов. Сони дворов, скверов и набережных уже благоустроены, исходя из предпочтений самих жителей. Мы работаем над проектами, которые нужны людям, эти проекты станут частью культуры и искусства, - заявил Евгений Куйвашев.

Маймуна Шариф, в свою очередь, отметила, что Всемирный день городов носит объединяющий характер.

- Впервые мы проводим такое мероприятие в России и Восточной Европе. Постараемся организовать прямую связь со многими городами в разных странах, чтобы вместе сосредоточиться на решении общих проблем. Ничего не изменится, если сидеть, сложа руки. Проблемы нужно превращаться в новые возможности, - заявила она.

Глава региона вручает цветы представителю ООН Маймуне Шариф. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

По словам Владимира Якушева, сегодня Россия сосредоточена на вопросам комфорта и безопасности проживания в городах.

- В рамках национального проекта мы стремимся преобразовать наши города в соответствии с высокими международными стандартами. В эту работу вовлечены населенные пункты с численностью населения от 100 тысяч человек, - говорит министр. – Речь идет и о цифровой трансформации – умных городах, и о создании развитой комфортной и безопасной среды.

На площадках Всемирного дня городов в Екатеринбурге заслушали доклады о национальной стратегии по обеспечению граждан Венесуэлы доступным жильем, обсудили опыт обустройства городов в Китае.

Здесь же проходят тематические семинары, дискуссии, секция Национального Совета молодежных и детских объединений России, тур по знаковым объектам Екатеринбурга.

Главная цель представителей Свердловской области на Всемирном дне городов – продвижение региона, как площадки для встреч мирового уровня с участием экспертов, представителей органов власти и бизнеса разных стран, которые занимаются развитием комфортной среды.