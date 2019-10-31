В Нижнем Тагиле под суд отправили подростков, которые взламывали автоматы с игрушками

СЕГОДНЯ 14:55 2019-10-31T16:52:48+03:00

Все они состояли на учете в полиции за грабежи и разбои

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Полиция Нижнего Тагила отправила под суд трех подростков, их обвиняют в кражах. С февраля по август они похищали из продуктовых магазинов алкоголь и продукты, которые затем перепродавали. А потом вскрывали автоматы с мягкими игрушками и водой.

- Действовали они по четкой схеме: младший стоял «на шухере», ну а старшие взламывали и похищали ценности, - рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское». - В результате краж в распоряжении подростков оказывались суммы от 1 000 рублей до десятка тысяч. Все деньги они тратили на личные нужды.

Полиция зафиксировала их причастность к 65 таким грабежам. Все три подростка обучались в одной школе и уже состояли на учете. Находясь под подпиской о невыезде, они продолжали обворовывать автоматы и магазины.

Старшего из их банды задержали по подозрению в хранении и изготовлении наркотиков. Когда ему стукнуло 18, полиция отправила его в СИЗО до решения суда. Еще двое сейчас находятся под подпиской о невыезде, самого младшего приговорили к обязательным работам.

ИСТОЧНИК KP.RU