2019-10-31T15:40:56+03:00
Общество

ВИЗ-Сталь завершила кампанию по профилактике гриппа

Прививочная кампания охватила около 90 % заводчан
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Заводчане бесплатно получают медицинские услуги в лучших медучрежденияхЗаводчане бесплатно получают медицинские услуги в лучших медучреждениях
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На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) завершилась бесплатная вакцинация работников от гриппа и острых вирусных инфекций. Прививочная кампания охватила около 90 % заводчан.

Ежегодно предприятие проводит комплекс мероприятий для укрепления здоровья работников: организует периодические медицинские осмотры, санаторно-курортный отдых для металлургов и их детей, развивает корпоративный спорт на предприятии.

Для профилактических и лечебных мероприятий, предсменных медосмотров на предприятии действует круглосуточный здравпункт, на базе которого работают кабинеты вакцинопрофилактики и физиотерапии. Заводчане бесплатно получают медицинские услуги в лучших медучреждениях Екатеринбурга по программам добровольного медицинского страхования.

На мероприятия по укреплению здоровья металлургов и членов семей в 2019 году компания направила около 10 млн рублей.

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