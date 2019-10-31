«Два крыла»: автоэкспедиция добралась до высокотехнологичного производства Верхней Салды

СЕГОДНЯ 14:34 2019-10-31T15:31:42+03:00

Маршрут первого дня завершился в Нижнем Тагиле, а ночевали участники, как всегда, без связи

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Автоэкспедиция «Башня, крынки, два крыла» продолжается. Команда экспедиции оказалась в Нижнем Тагиле 30 октября около 17:00. Это была символическая точка перехода от туристического Урала к Уралу промышленному.

Тагил известен на весь мир как «город заводов», но наших участников интересовало, чем он интересен для туристов. Конечно, многое в городе связано с хозяевами крупнейших заводов Российской империи - Демидовыми. История Нижнего Тагила связана с ними очень крепко, и в первую очередь команда отправилась на Лисью гору, в самый маленький музей, который располагается в сторожевой башне, возвышающейся над городом уже 201 год.

«Демидовскую дачу» в Нижнем Тагиле реконструировали в 2015 годуФото: Алексей БУЛАТОВ

По легенде, она задумывалась как часовня, но во всех исторических документах упоминается исключительно как «сторожевая башня». Музеем она стала в 2013 году, внутри можно посмотреть панораму города XIX века, узнать историю памятника и посмотреть на город с высоты.

После восхождения на гору участников ждала «Демидовская дача» - уникальный музейный комплекс, созданный на базе дачи управляющего нижнетагильскими заводами - Фокия Швецова. Крепостной управляющий, обучавшийся металлургическому делу во Франции по милости заводовладельцев, построил эту дачу для себя первой половине XIX века.

Температура плавления титана составляет 1800 градусов ЦельсияФото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в музее воссозданы интерьеры того времени, а гости могут выйти на балкон с видом на Городской пруд и полюбоваться теми же видами, какие наблюдал сам хозяин дома.

После осмотра этих необычных музеев автоэкспедиция отправилась на ночевку. По сложившейся за три пробега традиции, на турбазе, где ночевали участники, не было связи. На радарах они появились уже сегодня утром и отправились в «Титановую долину».

Сегодняшний день - это день высокотехнологичного производства. На экскурсии по «ВСМПО АВИСМА», где производят титановые детали для самолетов, кораблей, атомной промышленности и даже для «Роллс Ройсов», мастера цехов рассказали о цикле производства от прессовки титановой губки до обработки готовых изделий.

«ВСМПО АВИСМА» выпускает детали для двигателей самолетов, ракет, кораблей и «Роллс-Ройсов»Фото: Алексей БУЛАТОВ

Титан не взаимодействует с агрессивной средой и не подвержен коррозии, поэтому он используется в двигателях подводных лодок и кораблей, самолетов и даже ракет и космических станций.

На производстве находится самый большой в мире пресс, высотой 30 метров, на котором в 1974 году изготовили деталь для космического корабля «Союз-Аполлон».

«ВСМПО АВИСМА» сейчас занимает 30 - 35 % мирового титанового рынка и наращивает объемы каждый год. Для того, чтобы в городе оставались молодые кадры, а горожанам было комфортно, предприятие много усилий прикладывает к благоустройству населенного пункта. Как именно преображается Верхняя Салда, экспедиция отправится исследовать далее.

ИСТОЧНИК KP.RU