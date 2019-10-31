Куйвашев надеется, что Екатеринбург станет место встречи представителей ООН

СЕГОДНЯ 14:31 2019-10-31T14:31:39+03:00

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Сегодня, 31 октября, в Екатеринбурге проходит Всемирный день городов под эгидой ООН. Россия в лице столицы Урала первый раз принимает у себя лидеров более чем 40 иностранных государств.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о своих впечатлениях и понадеялся, что Екатеринбург сможет вновь стать местом встречи представителей ООН в 2024 году.

Фото: Евгений Куйвашев в Instagram

- Считаю, что потенциал взаимодействия Свердловской области и Организации Объединенных наций велик, - отметил у себя в Instagram губернатор. – Екатеринбург вполне мог бы стать местом проведения и других мероприятий ООН. Тем более, что наш город не раз доказал, что может достойно принять любое международное мероприятие.

Напомним, что следующее международное мероприятие, которое пройдет в столице Урала – Универсиада-2023. Для этого городу еще предстоит многое успеть: построить ряд новых спорткомплексов, дорог, скверов и парков, а также Деревню Универсиады.

ИСТОЧНИК KP.RU