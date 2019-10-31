Сысерть сделала ещё один шаг в создании туристического кластера благодаря МТС

СЕГОДНЯ 14:23 2019-10-31T14:26:56+03:00

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Екатеринбург, РФ – ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг принял участие в благоустройстве набережной Сысертского пруда – отправной точке будущего туристического маршрута «Большая Сысерть».

Здесь появились необычные качели и ещё более необычные парковые кресла, авторства известного уральского кузнеца Александра Лысякова. Основаниями для этих малых архитектурных форм стали стволы и пни, росших здесь когда-то деревьев. И качели, и кресла обращены в сторону пруда, так что в хорошую погоду, несмотря на то, что благоустройство набережной ещё не закончено, свободными они бывают не часто.

Фото: ВК «Сысерть»

«Участие в преображении Сысерти для МТС стало частью проекта «Культурный код», цель которого – сохранение уникальных для территорий культурных ценностей и поддержка инициатив: восстановление памятников культуры, помощь ремесленным школам и уникальным мастерам, поддержка инициативных местных сообществ и движений, а также самобытных региональных мероприятий, выставок, арт-объектов. Многие города Горнозаводского Урала имеют туристический потенциал, но не многие берутся за его реализацию собственными силами. В Сысерти мы увидели редкое взаимопонимание властей и инициативных сообществ, увлеченных одной идеей. Идеей сохранения исторического пространства.

Фото: ВК «Сысерть»

И с удовольствием поддержали, начатое ими дело», – рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

В рамках создания туристско-рекреационного кластера «Большая Сысерть» летом в Сысерти появился туристско-информационный центр. А сразу за ним начинается любимое место прогулок сысертчан – городской парк, ранее окружавший усадьбу владельцев Сысертского железоделательного завода Турчаниновых – Соломирских.

Фото: ВК «Сысерть»

«Деревья в этом парке были посажены ещё 200 лет назад, но ветер, дующий с пруда, за это время так накренил некоторые из них, что оставлять их там, где ходят люди было просто опасно. Мы могли просто спилить эти двухвековые лиственницы, могли превратить их в террасную стружку. Но мы решили дать им вторую жизнь на том же месте, только в виде арт-объектов. МТС поддержала эту идею, а известнейший кузнец Александр Лысяков придумал, как это сделать», – объяснил задумку мэр Сысерти мэр Сысерти Дмитрий Нисковских.

Презентация проекта туристско-рекреационного кластера «Большая Сысерть», поддержанного губернатором Свердловской области, и уже реализуемого силами администрации городского округа, в форме частно-государственного партнёрства, а также силами волонтёров, для свердловских журналистов состоится в начале ноября 2019 года.