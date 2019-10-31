Разбрызгал в лицо газ: полиция поймала екатеринбуржца, который обокрал дедушку

СЕГОДНЯ 14:07 2019-10-31T14:08:48+03:00

Мужчина проследил за ним из магазина и стащил 1 300 рублей

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Полиция Екатеринбурга поймала местного жителя, которого подозревают в нападении на 86-летнего дедушку. Пару дней назад мужчина отобрал у пенсионера деньги, брызнув ему в лицо газовым баллончиком.

- Он отобрал у пострадавшего дедушки 1 300 рублей и сбежал. Пенсионер получил химожоги кожи, помощь ему оказала прибывшая на место медбригада, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Мужчину поймали через день после нападения. Злоумышленником оказался ранее судимый за кражи и разбои 37-летний местный житель.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

- Полиции он рассказал, что заметил пожилого мужчину в магазине, когда тот расплачивался за покупки. Проследив за ним, он зашел с ним в подъезд и там напал на него, - добавили в полиции.

Вину свою мужчина признал. Сейчас на него заведено уголовное дело по статье «Разбой», ему грозит до 10 лет лишения свободы. До решения суда он будет находиться под стражей.

Полиция проверяет мужчину на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU