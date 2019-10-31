2019-10-31T13:59:32+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ получил награду за «Банковский продукт года для малого бизнеса»

Победителем стало предложение Банка «Круглый ноль, целый год!» для малого бизнеса
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Фото: предоставлено компанией УралсибФото: предоставлено компанией Уралсиб
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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» отмечен наградой в номинации «Банковский продукт года для малого бизнеса» – победителем стало предложение Банка «Круглый ноль, целый год!» для малого бизнеса со специальными тарифами на расчетно-кассовое обслуживание.

Фото: предоставлено компанией Уралсиб

Фото: предоставлено компанией Уралсиб

Церемония награждения банков и финансовых организаций, работающих с МСБ, прошла в рамках III ежегодного форума для банков и малого и среднего бизнеса (МСБ) «FinSME-2019: экосистемы и цифровизация», организованного деловым журналом «Банковское обозрение» и аналитическим агентством «БизнесДром». Участниками мероприятия стали банки и предприниматели, представители Минфина России и ЦБ РФ, профильных ассоциаций и институтов развития отрасли.

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