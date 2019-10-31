На Урале оштрафовали директора, который три месяца не выплачивал своим работникам зарплату

СЕГОДНЯ 13:53 2019-10-31T13:53:53+03:00

За это время у него накопился долг в 400 тысяч

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В Лесном прокуратура возбудила уголовное дело в отношении предприятия, дирекция которого задолжала своим работникам зарплату. Сумма в период с февраля по апрель составила больше 400 тысяч рублей.

- В течение 2019 года прокуратурой выявлялись факты несвоевременной выплаты зарплаты в указанной организации, но во время проверок все задолженности погашались, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В связи с этим, на директора предприятия составили административный протокол и назначили штраф в 12 тысяч. После вмешательства прокуратуры и проверок всех обращений долг по зарплате был частично погашен. Теперь сотрудникам должны еще 100 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU