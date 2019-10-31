2019-10-31T13:53:53+03:00
Общество

На Урале оштрафовали директора, который три месяца не выплачивал своим работникам зарплату

За это время у него накопился долг в 400 тысяч
Мария Трапезникова
Поделиться:
Директор задолжал своим работникам больше 400 тысяч рублейДиректор задолжал своим работникам больше 400 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Лесном прокуратура возбудила уголовное дело в отношении предприятия, дирекция которого задолжала своим работникам зарплату. Сумма в период с февраля по апрель составила больше 400 тысяч рублей.

- В течение 2019 года прокуратурой выявлялись факты несвоевременной выплаты зарплаты в указанной организации, но во время проверок все задолженности погашались, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В связи с этим, на директора предприятия составили административный протокол и назначили штраф в 12 тысяч. После вмешательства прокуратуры и проверок всех обращений долг по зарплате был частично погашен. Теперь сотрудникам должны еще 100 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24