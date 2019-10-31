TIME CODE 2019: Твое время! Твоя тема!

СЕГОДНЯ 13:49 2019-10-31T14:03:01+03:00

Уже 2 ноября во Дворце молодежи состоится финал Всероссийского фестиваля молодежной журналистики TIME CODE

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Уже 2 ноября во Дворце молодежи состоится финал Всероссийского фестиваля молодежной журналистики TIME CODE. В этот день тебя ждут:

Мастер-классы и лекции ведущих экспертов российской медиа-индустрии.

Интенсив с лучшими журналистами и блогерами Урала.

Фото: предоставлено TIME CODE

2 ноября, Дворец молодежи. Вход свободный.

10.00-11.30

Любовь Третьякова, доцент кафедры периодической печати и сетевых изданий Департамента «Факультет журналистики» УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина

Мастер-класс «Как создать СМИ в твоем учебном заведении?»

1 этаж, Малый зал

11.45-13.00,

Александр Фёдоров, фотограф-документалист, путешественник, автор документального кино

Мастер-класс по репортажной фотографии

1 этаж, Малый зал

Дмитрий Колезев, главный редактор znak.com

Лекция «Куда идут современные медиа?»

1 этаж, Кафе «Молодёжное»

Анна Баганаева, блогер, писатель, автор онлайн курса «Писать интересно»

Мастер-класс «Современный блог: полезный или интересный?»

2 этаж, Фойе, Правая часть

Оксана Маклакова, главный редактор портала Е1

Хантер-класс «10 качеств журналиста, которые невозможно приобрести в вузе, но которые бесценны для редактора»

2 этаж, Фойе, Левая часть

14.00-15.15

Церемония награждения лауреатов и победителей фестиваля

Большой зал

15.30-17.00

Александр Коротич, дизайнер 1 канала, писатель, кандидат архитектурных наук

Лекция «Пространство текста»

1 этаж, Кафе «Молодёжное»

Екатерина Чемезова, интернет-маркетолог, SMM-специалист

Мастер-класс «Блог скорее мертв, чем жив, … или как перестать вести соцсети ради галочки»

2 этаж, Фойе, Правая часть

Антон Михалев, режиссер, креативный продюсер каналов Disney и «Карусель»

Мастер-класс «Тупики медиатворца»

1 этаж, Малый зал

Елена Сандакова, ведущая программа на телеканале «Россия-Урал»

Мастер-класс «Как вести себя в кадре»

2 этаж, Фойе, Левая часть

17.15 - 18.45

Ирина Шихман, автор и ведущая проекта «А поговорить?»

Мастер-класс «Интервью. Все секреты»

1 этаж, Кафе «Молодёжное»