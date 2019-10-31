TIME CODE 2019: Твое время! Твоя тема!
Уже 2 ноября во Дворце молодежи состоится финал Всероссийского фестиваля молодежной журналистики TIME CODE. В этот день тебя ждут:
Мастер-классы и лекции ведущих экспертов российской медиа-индустрии.
Интенсив с лучшими журналистами и блогерами Урала.
Фото: предоставлено TIME CODE
2 ноября, Дворец молодежи. Вход свободный.
10.00-11.30
Любовь Третьякова, доцент кафедры периодической печати и сетевых изданий Департамента «Факультет журналистики» УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина
Мастер-класс «Как создать СМИ в твоем учебном заведении?»
1 этаж, Малый зал
11.45-13.00,
Александр Фёдоров, фотограф-документалист, путешественник, автор документального кино
Мастер-класс по репортажной фотографии
1 этаж, Малый зал
Дмитрий Колезев, главный редактор znak.com
Лекция «Куда идут современные медиа?»
1 этаж, Кафе «Молодёжное»
Анна Баганаева, блогер, писатель, автор онлайн курса «Писать интересно»
Мастер-класс «Современный блог: полезный или интересный?»
2 этаж, Фойе, Правая часть
Оксана Маклакова, главный редактор портала Е1
Хантер-класс «10 качеств журналиста, которые невозможно приобрести в вузе, но которые бесценны для редактора»
2 этаж, Фойе, Левая часть
14.00-15.15
Церемония награждения лауреатов и победителей фестиваля
Большой зал
15.30-17.00
Александр Коротич, дизайнер 1 канала, писатель, кандидат архитектурных наук
Лекция «Пространство текста»
1 этаж, Кафе «Молодёжное»
Екатерина Чемезова, интернет-маркетолог, SMM-специалист
Мастер-класс «Блог скорее мертв, чем жив, … или как перестать вести соцсети ради галочки»
2 этаж, Фойе, Правая часть
Антон Михалев, режиссер, креативный продюсер каналов Disney и «Карусель»
Мастер-класс «Тупики медиатворца»
1 этаж, Малый зал
Елена Сандакова, ведущая программа на телеканале «Россия-Урал»
Мастер-класс «Как вести себя в кадре»
2 этаж, Фойе, Левая часть
17.15 - 18.45
Ирина Шихман, автор и ведущая проекта «А поговорить?»
Мастер-класс «Интервью. Все секреты»
1 этаж, Кафе «Молодёжное»
Фото: предоставлено TIME CODE