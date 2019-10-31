Гниют полы и течет крыша: в Екатеринбурге отреставрируют старинную усадьбу

СЕГОДНЯ 13:42 2019-10-31T13:42:54+03:00

В целом, по словам экспертов, здание еще можно использовать

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В Екатеринбурге планируют отреставрировать старинную загородную усадьбу Самарцева на Розы Люксембург, 54. Проект появился на портале Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Согласно проведенной экспертизе, на некоторых участках здания начали гнить полы и течь крыша. Сейчас их состояние оценивается как недопустимое, но, в целом, использовать здание еще можно.

- Проектом предусматривается демонтаж с поверхностей фасадов инородных деталей – крепежей, инженерных коммуникаций. Расчистка всего фасада от окрасочных и штукатурных слоев, цементных домазок, грязи, растений, мхов, - говорится в экспертизе. — Ремонт кирпичной кладки, замена кровельного покрытия на кровельное железо с исторической окраской, выполнение организованного водоотвода с кровли здания.

Помимо этого на подрядчика возложили задачу отыскать потерянные элементы лепнины фасада и восстановить их.

ИСТОЧНИК KP.RU