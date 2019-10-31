СЕГОДНЯ 13:39 2019-10-31T13:39:14+03:00

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ВТБ и Сбербанк выдадут кредит в размере 41,5 млрд руб для строительства крупнейшего в России технологичного бизнес-парка класса «А»

· Бизнес-парк и спортивные объекты будут построены на площади 292 тыс. кв. м.

· Кредитная линия предоставлена сроком на 7 лет с возможностью пролонгации на 5 лет.

ВТБ и Сбербанк открыли кредитную линию группе компаний «Ви Холдинг» в размере 41,5 млрд руб для финансирования строительства самого крупного в России технологичного бизнес-парка класса «А» и объектов спортивной инфраструктуры общей площадью 292 тыс. кв. м. Доля участия каждого кредитора составляет 50%.

Бизнес-парк станет деловым ядром масштабного проекта комплексного развития территории бывшего аэродрома Тушино на северо-западе Москвы площадью 65 га, с развитой деловой, жилой, социальной, спортивной инфраструктурой и благоустроенными общественными пространствами. Совокупная строительная площадь проекта: более 1 млн кв. м.

Ключевым инвестором (совместно с международным консорциумом инвесторов) и девелопером проекта выступает «Ви Холдинг» – международная инвестиционно-промышленная группа с российским капиталом, которая владеет и управляет активами в различных отраслях, реализует инвестиционные девелоперские проекты, управляет объектами недвижимости, занимается развитием металлургических, энергетических промышленных комплексов, а также добычей и переработкой полезных ископаемых. Реализацию проекта контролирует дочерняя компания ASTERUS.

Строительные работы начались в октябре 2018 г.

Роман Антощенков, заместитель руководителя Дирекции "Недвижимость, строительство и девелопмент" департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ, сказал: «Данный проект является первой в России сделкой в формате синдицированного строительного кредита в секторе недвижимости. Бизнес-парк и спортивные объекты, которые появятся на территории бывшего аэропорта Тушино, будут соответствовать самым современным требованиям и станут центром притяжения не только для бизнеса, но и для жителей столицы. Мы уверены, что наше сотрудничество с одним из крупнейших девелоперов России по такому масштабному проекту придаст уверенности остальным участникам рынка и подтолкнёт их к реализации более амбициозных проектов».

Алексей Гренков, вице-президент, директор Департамента ключевых клиентов Сбербанка, отметил: «Данная сделка является крупнейшей по финансированию строительства коммерческой недвижимости на российском рынке синдицированного кредитования. Кредит предоставляется сроком на 7 лет с возможностью пролонгации на 5 лет. По завершении проекта в Москве появится современное городское пространство, комфортное для работы и отдыха. Благодаря гибкому и подходу и слаженной работе команд Сбербанка и ВТБ к структурированию сделки, удалось найти решение, позволяющее заложить прочный фундамент дальнейшего плодотворного сотрудничества с ГК «Ви Холдинг».

Павел Мащицкий, Первый вице-президент группы компаний «Ви Холдинг», сказал: «Кредитная линия Сбербанка и ВТБ позволит существенно продвинуть проект в своей реализации. В данный момент строятся первые фазы бизнес-парка и жилого кластера, спортивные объекты, транспортная и инженерная инфраструктура. Помимо кредитной линии проект уже активно финансируется консорциумом международных инвесторов, в состав которого входят государственные суверенные фонды, в том числе Российский фонд прямых инвестиций, Российско-китайский инвестиционный фонд, а также фонд Саудовской Аравии и суверенные фонды Кувейта и Бахрейна. Совокупные инвестиции в проект, включая банковское финансирование, составят более 95 млрд рублей».

ИСТОЧНИК KP.RU