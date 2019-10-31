Горенбург с группой закроет последний «Старый Новый рок», который пройдет зимой в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 13:29 2019-10-31T13:30:29+03:00

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Сегодня озвучили хедлайнеров последнего музыкального фестивал «Старый Новый рок», который пройдет 13 января в Екатеринбурге, на территории Ельцин Центра. Ими станут рок-группы «ТОП» и «Ва-банкъ».

С презентации первого «Школьного альбома» в далеком 2000 году «ТОП» дали старт легендарному фестивалю.

- Когда мы делали презентацию альбома, у нас даже и мысли не возникло ни о каком фестивале, - вспоминает Евгений Горенбург, лидер группы и, по совместительству, директор фестиваля. – На следующий год мы решили не просто вновь собраться вместе, но и пригласить на сцену своих друзей. И тогда, увидев количество пришедших к нам людей, мы поняли — фестивалю быть!

Напомним, что в июле стало известно, что 13 января 2020 года «СНР» в последний раз соберет у себя музыкантов – закроется как зимняя, так и летняя версия фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU