2019-10-31T12:37:05+03:00
Происшествия

«Тюрьма ему уже как родная»: уральца отправили в колонию на восемь лет за убийство отца

Первый раз мужчину осудили за грабеж в 16 лет
Мария Трапезникова
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Родственники поссорились, и мужчина накинулся на отца с ножомРодственники поссорились, и мужчина накинулся на отца с ножомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новой Ляле под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья. В марте этого года в одном из домов разыгралась страшная семейная драма – в ходе ссоры 31-летний мужчина набросился на родного отца с ножом и ранил в грудь. Тот впоследствии скончался в реанимации.

На место выехали следователи, полиция и криминалисты. В квартире они застали продолжавшееся застолье. На месте они нашли нож со следами крови, следы пальцев рук и обуви.

- Что касается личности самого подсудимого, то тюрьма ему уже как родная. Впервые проблемы с законом у него случились, когда ему стукнуло 16 лет, - рассказали в пресс-группе УМВД по Свердловской области. – Тогда его осудили за грабеж.

За последние два года на него было составлено 25 административных протоколов. А в феврале этого года его признали виновным в попытке грабежа и назначил ему год и четыре месяца условно. В этот раз его осудили на восемь лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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