Екатеринбург замело: спасатели продлили штормовое предупреждение еще на день

СЕГОДНЯ 12:00 2019-10-31T12:00:32+03:00

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Спасатели МЧС продлили штормовое предупреждение до 1 ноября. Напомним, сегодня и завтра синоптики обещают сильные метели и порывистый ветер. Даже сейчас, если выглянуть в окно, можно увидеть, что в гости пришла настоящая зима.

На борьбу с непогодой выехали больше 200 спецмашин, они будут разгребать тротуары и проезжую часть от снега круглосуточно. Бригады работают и днем, и ночью.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть предельно внимательными за рулем, быстро не ездить и экстренно не тормозить. А еще соблюдать дистанцию.

Вместе с тем, сегодня мы рассказывали о том, какая температура ждет екатеринбуржцев в выходные. Так, самая холодная ночь будет с пятницы на субботу – столбики термометров опустятся до -11.

Будьте аккуратны на улице и одевайтесь теплее!

ИСТОЧНИК KP.RU