Екатеринбург замело: спасатели продлили штормовое предупреждение еще на день
Спасатели МЧС продлили штормовое предупреждение до 1 ноября. Напомним, сегодня и завтра синоптики обещают сильные метели и порывистый ветер. Даже сейчас, если выглянуть в окно, можно увидеть, что в гости пришла настоящая зима.
На борьбу с непогодой выехали больше 200 спецмашин, они будут разгребать тротуары и проезжую часть от снега круглосуточно. Бригады работают и днем, и ночью.
Сотрудники ГИБДД просят водителей быть предельно внимательными за рулем, быстро не ездить и экстренно не тормозить. А еще соблюдать дистанцию.
Вместе с тем, сегодня мы рассказывали о том, какая температура ждет екатеринбуржцев в выходные. Так, самая холодная ночь будет с пятницы на субботу – столбики термометров опустятся до -11.
Будьте аккуратны на улице и одевайтесь теплее!
ИСТОЧНИК KP.RU