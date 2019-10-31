2019-10-31T11:40:49+03:00
Общество

«ВКонтакте» запускает авторский аудиогид по Уральской биеннале

Чтобы прослушать экскурсию, нужно просто отсканировать QR-код
Мария Трапезникова
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"ВКонтакте" запускают аудиогид по биеннале. Фото: Уральская индустриальная биеннале"ВКонтакте" запускают аудиогид по биеннале. Фото: Уральская индустриальная биеннале
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Сообщество «ВКонакте» вместе с организаторами Пятой Уральской индустриальной биеннале современного искусства запускают для всех гостей авторский аудиогид. В него вошли описания 20-ти работ основного проекта выставки.

- Благодаря маршруту от VK гости смогут проще сориентироваться на биеннале и узнать больше о самых интересных экспонатах, - рассказали в пресс-службе «ВКонтакте».

Маршрут составили журналисты Елена Бабушкина и Александр Цариков: они рассказали о работах, которые впечатлили их больше всего.

Фото: "ВКонтакте"

Фото: "ВКонтакте"

Прослушать экскурсию можно с помощью любого телефона или планшета. Для этого нужно лишь отсканировать QR-коды, которые размещены у каждой из 20 работ по ходу маршрута, — аудиогид откроется в мобильном приложении VK.

ИСТОЧНИК KP.RU

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