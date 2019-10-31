«ВКонтакте» запускает авторский аудиогид по Уральской биеннале
Сообщество «ВКонакте» вместе с организаторами Пятой Уральской индустриальной биеннале современного искусства запускают для всех гостей авторский аудиогид. В него вошли описания 20-ти работ основного проекта выставки.
- Благодаря маршруту от VK гости смогут проще сориентироваться на биеннале и узнать больше о самых интересных экспонатах, - рассказали в пресс-службе «ВКонтакте».
Маршрут составили журналисты Елена Бабушкина и Александр Цариков: они рассказали о работах, которые впечатлили их больше всего.
Фото: "ВКонтакте"
Прослушать экскурсию можно с помощью любого телефона или планшета. Для этого нужно лишь отсканировать QR-коды, которые размещены у каждой из 20 работ по ходу маршрута, — аудиогид откроется в мобильном приложении VK.
ИСТОЧНИК KP.RU