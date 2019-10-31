Сотрудница Росгвардии отсудила у госпиталя 250 тысяч за семь «лишних» операций

СЕГОДНЯ 11:24 2019-10-31T11:27:10+03:00

Все хирургические вмешательства только усугубили ситуацию и еще больше подорвали ее здоровье

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Сотрудница Росгвардии отсудила у госпиталя 250 тысяч рублей морального вреда за то, что те провели ей семь «лишних» операций. Женщина поступила на службу в 2005 году, а с 2013 его начали мучить сильные боли в спине. За помощью она обратилась в «Пятый военный клинический госпиталь войск национальной гвардии РФ». После обследования ей поставили диагноз и провели операцию на позвоночнике.

- Однако боли у нее не проходили, поэтому она вынуждена была продолжать лечение. С 2013 по 2016 года сотруднице было сделано пять операций, - рассказали в пресс-службе Облсуда. – В 2016 году ее отстранили от службы по состоянию здоровья.

В 2017 году ей поставили новый диагноз – болезнь неудачно оперированного позвоночника с другими сопутствующими диагнозами. В 2018 и 2019 году ей пришлось перенести еще по одной операции.

- Сотрудница Росгвардии обратилась в суд с требованием выплатить ей два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Была проведена судмедэкспертиза – специалисты пришли к выводу, что между операциями 2013 и 2014 годов есть косвенная причинно-следственная связь, - добавили в Облсуде.

Суд обязал госпиталь выплатить пострадавшей пациентке 250 тысяч рублей. Решение пытались оспорить, но, в итоге, оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU