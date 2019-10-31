2019-10-31T11:02:55+03:00
Общество

Немецкие журналисты сняли сюжет про «золотую» школу Екатеринбурга

Ролик вышел в эфире передачи Galileo
Мария Трапезникова
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Немецкие журналисты сняли сюжет про "школу-Версаль" на ВторчерметеНемецкие журналисты сняли сюжет про "школу-Версаль" на ВторчерметеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Немецкие журналисты с телеканала ProSieben сняли небольшой сюжет про «золотую» школу в Екатеринбурге. Она находится на Вторчермете и была отреставрирована не так давно бизнесменом Андреем Симановским, владельцев «Сима-Ленда».

Вокруг этой школы в начале сентября было очень много «шумихи» в информационной повестке. Про нее также писали коллеги из зарубежных СМИ.

Материал про школу №106 вышел в выпуск немецкой познавательной программы Galileo. В нем иностранным зрителям, кроме самой школы, показали директора, учителей и школьниц, которые оказались довольны новым ремонтом.

- Теперь приятно в школу вставать. Приходишь будто бы в замок, - цитирует слова одной из школьниц ngzt.ru.

Немецкий журналист встретился и с директором школы, Мариной Поляковой. Она провела ему небольшую экскурсию:

- Это самая обычная школа для простых детей, которая находится даже не в центре Екатеринбурга. Во время ремонта использовали много малахита, потому что этот минерал добывают на Урале. Ученики уважительно относятся к ремонту и не пишут на стенах «Маша + Вася = любовь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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