Определился подрядчик, который построит «Антарктиду» в центре Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 10:51 2019-10-31T10:51:31+03:00

Ледовый городок возведет та же компания, что и в прошлом году

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Стал известен подрядчик, который займется возведением ледового городка в Екатеринбурге. Центральную площадь к новому году украсит компания «Айс-проект 2000». Отметим, что они также выиграли конкурс на госзакупках в прошлом году.

Конкурс Администрация Екатеринбурга объявила 1 октября, они выложили проект городка и сроки выполнения работ. При этом победитель снизил цену на 100 тысяч рублей, таким образом, подрядчик получит 24 млн 400 тысяч рублей. Вместе с «Айс-проект 2000» заявку подавала компания «СпецПрофи» . Но их сняли из-за несоответствий требованиям контракта.

От подрядчика требуется к 15 декабря установить временное ограждение по всему периметру, где будет располагаться ледовый городок. Также они обязаны организовать доставку и заготовку льда, искусственный снег.

- В 2020 году исполняется 200 лет со дня открытия Антарктиды российскими мореплавателями. Ледовый городок в Екатеринбурге на Площади 1905 года наполнится символическими изображениями айсбергов, кораблей, снежных вихрей и пингвинов, - говорится в документации, - сообщалось в проектной документации.

ИСТОЧНИК KP.RU