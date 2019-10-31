На Уралмаше пятый день ищут мужчину с татуировкой на правой руке

СЕГОДНЯ 10:28 2019-10-31T10:29:46+03:00

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В Екатеринбурге, в районе Уралмаша, уже пятый день проходят поиски 31-летнего Андреева Константина Валерьевича. Мужчина пропал еще 27 октября. Об этом сообщили волонтеры ПСО «Прорыв».

Особые приметы: татуировка на правой руке и родинка на животе.

Приметы: среднее телосложение, рост 175 сантиметров, русые волосы и карие глаза.

На момент пропажи был одет в темно-синюю куртку с серым капюшоном, футболку, спортивные темно-синие штаны с белыми вставками и темные кроссовки 42-го размера.

Фото: ПСО "Прорыв"

Если вы вдруг могли где-то видеть Константина или знаете, где он может находиться, сообщите об этом по телефонам: +7-9000-44-02-20 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU